Крупная авария с участием микроавтобуса и грузовика произошла утром 6 марта на Ставрополье. Шесть человек погибли и пять пострадали. Об этом ТАСС сообщили в администрации Кочубеевского района.
Авария произошла в 05:30 мск недалеко от Невинномысска. Автобус следовал из Азербайджана в Москву. На федеральной трассе «Кавказ» он столкнулся с автомобилем «ЗИЛ».
"По предварительной версии, водитель автомашины "ЗИЛ", двигаясь со стороны Невинномысска в направлении Минеральных Вод, заснул за рулем, в результате чего выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с минивэном Mercedes Vito", — сообщает отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.