Шесть человек погибли в ДТП на Ставрополье

Крупная авария с участием микроавтобуса и грузовика произошла утром 6 марта на Ставрополье. Шесть человек погибли и пять пострадали. Об этом ТАСС сообщили в администрации Кочубеевского района.

Авария произошла в 05:30 мск недалеко от Невинномысска. Автобус следовал из Азербайджана в Москву. На федеральной трассе «Кавказ» он столкнулся с автомобилем «ЗИЛ».