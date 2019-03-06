В Анадыри автобус врезался в вертолет 

Пассажирский автобус врезался в вертолет в Анадыри, сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, ДТП произошло на стоянке аэропорта Угольный в административном центре Чукотского автономного округа.
Автобус доставлял пассажиров, которые должны были вскоре улететь на Ми-8, на рейс, но столкнулся с вертолетом.
В результате аварии, причины и обстоятельства которой сейчас выясняют правоохранительные органы, было разбито лобовое стекло автобуса, а на его крыше образовалась вмятина. Также повреждена была лопасть винта вертолета.
Люди в результате инцидента не пострадали. В пункт назначения пассажиров доставил другой вертолет.