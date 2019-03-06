Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Анадыри автобус врезался в вертолет 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пассажирский автобус врезался в вертолет в Анадыри, сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, ДТП произошло на стоянке аэропорта Угольный в административном центре Чукотского автономного округа.
Автобус доставлял пассажиров, которые должны были вскоре улететь на Ми-8, на рейс, но столкнулся с вертолетом.
В результате аварии, причины и обстоятельства которой сейчас выясняют правоохранительные органы, было разбито лобовое стекло автобуса, а на его крыше образовалась вмятина. Также повреждена была лопасть винта вертолета.
Люди в результате инцидента не пострадали. В пункт назначения пассажиров доставил другой вертолет.
ДТП , МВД , РЕН ТВ
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
За старые машины начнут штрафовать в Москве
Автоновости
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
В сети раскрыли ухищрения москвичей при парковке
Автоновости
Любителей кататься по обочине настигло возмездие
ДТП
Нарушитель оторвался от полиции, дрифтуя на шоссе
Автоновости
«Желтый» уровень опасности: на МКАД столкнулись 40 машин
ДТП Статьи
Такси только для женщин поедет по Чечне
Автоновости
Водитель протаранил «запершие» его машины
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение