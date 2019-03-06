В Анадыри автобус врезался в вертолет

Пассажирский автобус врезался в вертолет в Анадыри, сообщает РЕН ТВ

По информации канала, ДТП произошло на стоянке аэропорта Угольный в административном центре Чукотского автономного округа.

Автобус доставлял пассажиров, которые должны были вскоре улететь на Ми-8, на рейс, но столкнулся с вертолетом.

В результате аварии, причины и обстоятельства которой сейчас выясняют правоохранительные органы , было разбито лобовое стекло автобуса, а на его крыше образовалась вмятина. Также повреждена была лопасть винта вертолета.

Люди в результате инцидента не пострадали. В пункт назначения пассажиров доставил другой вертолет.