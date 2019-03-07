Cбившего девушку и угрожавшего очевидцам российского судью разрешили наказать

Верховный суд России разрешил привлечь к административной ответственности бывшего судью Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова по делу о ДТП. Об этом в среду, 6 марта, сообщает ТАСС

Мужчине, сбившему 18-летнюю спортсменку на пешеходном переходе, вменяются статьи 12.24 («Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего») и 12.27 («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием») КоАП РФ.

12 февраля сообщалось о том, что Следственный комитет России (СКР) отказался возбуждать уголовное дело против судьи, поскольку доследственная проверка обстоятельств наезда автомобиля под управлением Крикорова на пешехода не выявила состава уголовного преступления.

Об аварии с участием военного судьи стало известно 15 января. По предварительным данным, водитель наехал на 18-летнюю участницу краевой сборной по тхэквондо на пешеходном переходе и попытался покинуть место ДТП, но ему помешали очевидцы. Они же рассказали, как Крикоров кричал прибывшим на место полицейским, что он судья.