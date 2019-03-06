Московский таксист подбросил вооруженных грабителей до метро

В Москве двое вооруженных людей ограбили водителя такси. Об этом в среду, 6 марта, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, передает агентство «Москва»

По данным ведомства, инцидент произошел 5 марта в Петровском-Разумовском проезде возле аптеки в доме № 5. «Водитель такси Volkswagen Polo 1998 года рождения рассказал, что (…) двое неизвестных, следовавших в качестве пассажиров, угрожая ему пистолетом, открыто похитили одну тысячу рублей», — рассказал собеседник агентства.

После этого злоумышленники потребовали довезти их до станции метро «Динамо», затем вышли из автомобиля и скрылись.

Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ.