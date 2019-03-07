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Опубликованы кадры последствий смертельного ДТП с фурой в Подмосковье 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
На месте работали все соответствующие службы, спасателям пришлось доставать пострадавших людей из машины с помощью гидравлических ножниц.
В результате ДТП, произошедшего вечером шестого марта в Подмосковье на Дмитровском шоссе, погиб один человек, еще четверо госпитализированы.
На кадрах видны последствия столкновения фуры Mercedes, которая выехала на встречную полосу и влетела в легковой автомобиль Nissan. Из-за аварии было парализовано все движение на трассе.
На месте работали все соответствующие службы, спасателям пришлось доставать пострадавших людей из машины с помощью гидравлических ножниц.
По версии очевидцев, водитель фуры мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, однако точной информации по данному факту пока нет.
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