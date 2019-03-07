Опубликованы кадры последствий смертельного ДТП с фурой в Подмосковье

На месте работали все соответствующие службы, спасателям пришлось доставать пострадавших людей из машины с помощью гидравлических ножниц.

В результате ДТП, произошедшего вечером шестого марта в Подмосковье на Дмитровском шоссе, погиб один человек, еще четверо госпитализированы.

На кадрах видны последствия столкновения фуры Mercedes, которая выехала на встречную полосу и влетела в легковой автомобиль Nissan . Из-за аварии было парализовано все движение на трассе.

На месте работали все соответствующие службы, спасателям пришлось доставать пострадавших людей из машины с помощью гидравлических ножниц.

По версии очевидцев, водитель фуры мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, однако точной информации по данному факту пока нет.