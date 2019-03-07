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В Подмосковье грузовик вылетел на встречную полосу, один человек погиб 

Вести.Ru + ещё 6 52 минуты назад
Фото: "Мобильный репортёр"
На Дмитровском шоссе в Подмосковье при столкновении грузовика Mercedes с полуприцепом и автомобиля Nissan погиб один человек.
В пресс-службе регионального ГУ МВД РФ сообщили, что по неустановленным пока причинам грузовик пробил ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем, передает ТАСС.
По предварительным данным, погиб пассажир легкового автомобиля.
На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
В пресс-службе регионального ГУ МВД РФ сообщили, что по неустановленным пока причинам грузовик пробил ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем, передает ТАСС.
Пассажир легкового автомобиля — женщина — погибла, четыре человека пострадали.
На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
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ДТП , Nissan , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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