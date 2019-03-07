В Подмосковье грузовик вылетел на встречную полосу, один человек погиб

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На Дмитровском шоссе в Подмосковье при столкновении грузовика Mercedes с полуприцепом и автомобиля Nissan погиб один человек. В пресс-службе регионального ГУ МВД РФ сообщили, что по неустановленным пока причинам грузовик пробил ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем, передает ТАСС По предварительным данным, погиб пассажир легкового автомобиля. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД В пресс-службе регионального ГУ МВД РФ сообщили, что по неустановленным пока причинам грузовик пробил ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем, передает ТАСС. Пассажир легкового автомобиля — женщина — погибла, четыре человека пострадали. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.