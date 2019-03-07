На Дмитровском шоссе в Подмосковье при столкновении грузовика Mercedes с полуприцепом и автомобиля Nissan погиб один человек.
В пресс-службе регионального ГУ МВД РФ сообщили, что по неустановленным пока причинам грузовик пробил ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем, передает ТАСС.
По предварительным данным, погиб пассажир легкового автомобиля.
На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
В пресс-службе регионального ГУ МВД РФ сообщили, что по неустановленным пока причинам грузовик пробил ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем, передает ТАСС.
Пассажир легкового автомобиля — женщина — погибла, четыре человека пострадали.
На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.