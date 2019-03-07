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Известный режиссер проехал на Bentley по встречке 

Рамблер + ещё 1 54 минуты назад
Режиссер Сарик Андреасян на Bentley попытался объехать пробку по встречной полосе и привлек внимание автоинспекторов. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на неназванный источник.
Ранее в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись с видеорегистратора, запечатлевшая Bentley на встречке. Водителю, ехавшему по своей полосе, пришлось остановиться перед этим автомобилем. Из Bentley вышел мужчина, похожий на Андреасяна, начал что-то быстро говорить и жестикулировать, затем сел в машину и попытался втиснуться на «правильную» полосу.
Источник «360» заявил, что маневр Bentley был «теоретически допустим». Он заявил, что автомобиль не ехал по встречке «с юридической точки зрения».
«Если внимательно посмотреть на видео, то справа от автомобиля заметна пунктирная линия разметки. Теоретически такой маневр можно совершать», — пояснил источник.
Разметка такого типа разрешает выезд на встречную полосу для обгона или совершения маневра с последующим возвращением в свою полосу. Однако даже с такой разметкой водителю нельзя ехать по встречке, если он не убедился «в отсутствии ограничения движения для попутного транспорта».
По словам собеседника телеканала, водителю все же придется пойти в полицию, так как он помешал встречному потоку машин. Источник «360» предположил, что режиссеру грозит ответственность по административной статье 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).
Комментарии90
ДТП , Автоновости , Видео , Bentley , Сарик Андреасян , ГИБДД
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