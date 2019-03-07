Режиссер Андреасян прокомментировал выезд на встречку

Ранее в соцсети «ВКонтакте» опубликовали запись с видеорегистратора, запечатлевшую Bentley на встречке. Водителю, ехавшему по своей полосе, пришлось остановиться перед этим автомобилем. Из Bentley вышел мужчина, похожий на Андреасяна, затем он снова сел в машину и попытался втиснуться на «правильную» полосу.

«Меня перепутали с кем-то. Это не моя машина. Это машина брата. Мы просто похожи», — заявил режиссер.

Он добавил, что сотрудники ГИБДД не связывались с ним.

У режиссера есть брат Гевонд Андреасян . На его странице в Instagram опубликованы их совместные фото.

Ранее телеканал «360» сообщал, что режиссер привлек внимание инспекторов ГИБДД из-за видео с Bentley. Канал отмечал, что маневр автомобиля был «теоретически допустим», так как на том участке дороги была пунктирная разметка. Она разрешает выезд на встречку для обгона или совершения маневра с последующим возвращением в свою полосу.

При этом «360» отмечал, что водителю все же придется пойти в полицию, так как он помешал встречному потоку машин. Ответственность за это предусмотрена административной статьей 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).