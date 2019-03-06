ВС разрешил привлечь к ответственности судью, сбившего девушку на «зебре»

Речь идет об административной ответственности по двум статьям КоАП, которая может закончиться лишением Арсена Крикорова прав сроком на 3,5 года. Уголовная ответственность, по мнению эксперта, ему не грозит

Верховный суд России дал согласие на привлечение к административной ответственности бывшего судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова, сбившего на пешеходном переходе девушку. По мнению эксперта, ему грозит лишение водительских прав максимум на три с половиной года.

Как сообщили Business FM в Верховном суде России, суд удовлетворил обращение генерального прокурора Юрия Чайки . Он просил привлечь Крикорова к административной отвественности по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ («нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»), а также по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ («оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся»).

Первая статья КоАП статья влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 25 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, а вторая — лишение водительских прав на срок от одного до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Бывший судья — лицо с особым правовым статусом, в отношении которого предусмотрен особый порядок привлечения к административной и уголовной ответственности, рассказал Business FM управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов. По его словам, именно поэтому Генпрокуратуре пришлось обращаться в суд.

Уголовное же преследование экс-судье не грозит, отмечает Трусов.

«К уголовной ответственности Крикоров не будет привлечен, потому, что там нет тяжкого вреда здоровью. У нас грань между уголовной и административной ответственностью по делам о ДТП это тяжесть, причиненная здоровью, — пояснил адвокат. — Небольшой и средний вред — администратора, тяжкий — «уголовка». Понятно, что потянутая связка не тянет на вред здоровью. Поэтому для меня бесспорно, что никакой речи об уголовной ответственности по данному ДТП быть не может».

Адвокат не исключил, что Киркоров мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

«Судьи действительно балованы у нас своим абсолютным иммунитетом практически от любого преследования. Даже для того, чтобы его привлечь к уголовной ответственности по очевидному случаю Генпрокуратура должна обращаться в Верховный суд, что с одной стороны, конечно, абсурд, с другой стороны — как быть иначе, ведь в противном случае судьи, особенно в регионах, будут замордованы местными властями. Вот такая палка о двух концах».

По мнению Трусова, по совокупности двух административных статей Арсена Крикорова могут лишить водительских прав максимум на 3,5 года.

В середине января на YouTube появилось видео с Арсеном Крикоровым, который 21 декабря 2018 года требует от очевидца, мешающего ему уехать с места ДТП, назвать фамилию, а также угрожает «арестовать за нападение». В комментариях к ролику автор указывает, что Крикоров, сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе, пытается «замять дело», пользуясь своим положением.

Пострадавшей оказалась чемпионка Краснодарского края по тхэквондо Виктория Зверева. После того как об инциденте стало широко известно в СМИ, на сайте Краснодарского гарнизонного военного суда появилось сообщение об отставке судьи Крикорова.

Позже мать спортсменки заявила, что Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела, сам судья так и не помог пострадавшей, а прибывшие на место сотрудники полиции отказались проверить судью на наличие у него в крови алкоголя. Сам Киркоров утверждал, что предлагал деньги на лечение ее дочери, но мать их не приняла, а потом потребовала 3 млн рублей.

В Верховном суде защитник Арсена Крикорова высказал аналогичную позицию, отметив, что его клиент не скрывался, пытался помочь пострадавшей, но приехали друзья потерпевшей и стали оказывать психологическое давление — снимать на камеры и так далее. Он просил представления Юрия Чайки отклонить, но суд его доводы не принял. 11 февраля Высшая квалификационная коллегия судей РФ отправила Арсена Крикорова в отставку.