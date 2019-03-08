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Двое пассажиров такси погибли в ДТП на юго-востоке Москвы 

Говорит Москва + ещё 5 3 часа назад
Фото: соцсети
Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«В 7:40 утра на Братиславской улице напротив дома 33 автомобиль совершил наезд на мачту городского освещения, в результате погибли два человека».
Как написал на своей странице в Facebook замглавы ЦОДД Александр Евсин, в салоне такси находились пассажиры: мужчина и женщина.
«В результате столкновения женщина погибла, мужчина госпитализирован. Позже скончался от полученных в ДТП травм. Водитель такси находился в состоянии алкогольного опьянения 0.8 мг/л».
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