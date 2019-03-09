В Подмосковье в ДТП пострадали семь человек

В результате столкновения двух легковых автомобилей в городском округе Ликино-Дулево в Московской области погибли два человека, ещё семеро пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.

«Из девяти человек погибли двое. Пять человек, в том числе трое детей, госпитализированы… Ещё двоим пострадавшим, в том числе одному ребенку, медицинская помощь была оказана амбулаторно», — заявил представитель экстренных служб.

В начале февраля URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса и трёх автомобилей.