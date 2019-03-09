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В Подмосковье в ДТП пострадали семь человек 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В результате столкновения двух легковых автомобилей в городском округе Ликино-Дулево в Московской области погибли два человека, ещё семеро пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.
«Из девяти человек погибли двое. Пять человек, в том числе трое детей, госпитализированы… Ещё двоим пострадавшим, в том числе одному ребенку, медицинская помощь была оказана амбулаторно», — заявил представитель экстренных служб.
В начале февраля URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса и трёх автомобилей.
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