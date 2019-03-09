Водитель насмерть сбил пешехода задним ходом

Пешеход погиб В результате ДТП под колесами автомобиля в Москве погиб пешеход. Инцидент произошёл на юго-востоке столицы на Краснодонской улице.

Как информирует ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД РФ по городу, водитель иномарки, не убедившись в безопасности маневра, сдавал задним ходом. В это время, с прилегающей территории на тротуар вышел молодой человек, который был сбит машиной.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте, не приходя в сознание. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть мужчины. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. По предварительным данным виноват водитель. Его сейчас допрашивают в полиции.

Как писал ранее News.ru, в Ленинградской области в результате столкновения автобуса и тягача пострадали три человека.