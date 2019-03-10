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Ответственный за дороги украинский чиновник попал в ДТП из-за ямы на дороге 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань попал в ДТП, когда ехал по дороге Н09 на Закарпатье. Об этом он рассказал у себя в Facebook.
«По дорогам солнечного Закарпатья — 12:00 в машине Львов — Рахов — Солотвино — Мукачево — Ужгород — Свалява — Львов. Полное отсутствие дорожного покрытия на Н09. Наша машина даже из-за ямы вылетела в кювет, хорошо, что скорость была 20 км/ч, и только вырвало колесо», — написал он.
Министр отметил, что договорился о финансировании деревянного моста через Тису в Белой Церкви из Румынии. Довгань считает, что мост нужно оставить для пешеходов, так как это памятник архитектуры.
В конце декабря водители из украинского города Кропивницкий собрали деньги и решили своими силами отремонтировать трассу в Николаевской области, которую в народе прозвали «дорогой в ад» из-за ее ужасного состояния. За несколько недель они накопили 650 тысяч гривен (23,3 тысячи долларов).
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ДТП , Виктор Довгань
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