Ответственный за дороги украинский чиновник попал в ДТП из-за ямы на дороге

Заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань попал в ДТП, когда ехал по дороге Н09 на Закарпатье. Об этом он рассказал у себя в Facebook.

«По дорогам солнечного Закарпатья — 12:00 в машине Львов — Рахов — Солотвино — Мукачево — Ужгород — Свалява — Львов. Полное отсутствие дорожного покрытия на Н09. Наша машина даже из-за ямы вылетела в кювет, хорошо, что скорость была 20 км/ч, и только вырвало колесо», — написал он.

Министр отметил, что договорился о финансировании деревянного моста через Тису в Белой Церкви из Румынии. Довгань считает, что мост нужно оставить для пешеходов, так как это памятник архитектуры.

В конце декабря водители из украинского города Кропивницкий собрали деньги и решили своими силами отремонтировать трассу в Николаевской области, которую в народе прозвали «дорогой в ад» из-за ее ужасного состояния. За несколько недель они накопили 650 тысяч гривен (23,3 тысячи долларов).