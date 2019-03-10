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В Армавире в ДТП со скорой погиб человек 

ТАСС + ещё 12 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Четыре человека госпитализированы и один, по предварительным данным, погиб в результате ДТП с участием трех машин, в том числе скорой помощи, в городе Армавире в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Примерно в 09:30 в Армавире столкнулись три транспортных средства: "ГАЗель", которая стояла на обочине и не двигалась, автомобиль Skoda и машина скорой помощи.
"По предварительным данным, Skoda двигалась на зеленый сигнал светофора, автомобиль скорой — на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками", — сказали в пресс-службе.
По данным полиции, в результате ДТП пострадали четыре человека, из них трое — сотрудники скорой. Все пострадавшие госпитализированы. В скорой также погибла женщина, но скончалась ли она в результате ДТП или по другим причинам, "будет установлено в ходе проверки", добавили в пресс-службе.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося, проводится проверка.
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ДТП , Skoda , ГИБДД
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