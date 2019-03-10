В Армавире в ДТП со скорой погиб человек

Четыре человека госпитализированы и один, по предварительным данным, погиб в результате ДТП с участием трех машин, в том числе скорой помощи, в городе Армавире в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Примерно в 09:30 в Армавире столкнулись три транспортных средства: "ГАЗель", которая стояла на обочине и не двигалась, автомобиль Skoda и машина скорой помощи.

"По предварительным данным, Skoda двигалась на зеленый сигнал светофора, автомобиль скорой — на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками", — сказали в пресс-службе.

По данным полиции, в результате ДТП пострадали четыре человека, из них трое — сотрудники скорой. Все пострадавшие госпитализированы. В скорой также погибла женщина, но скончалась ли она в результате ДТП или по другим причинам, "будет установлено в ходе проверки", добавили в пресс-службе.