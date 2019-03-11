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КамАЗ с «Панцирем-С» попал в ДТП 

Рамблер + ещё 1 4 часа назад
Фото: Говорит Москва
В понедельник, 11 марта, на трассе Седанка — Патрокл во Владивостоке перевернулся КамАЗ, перевозивший ракетный комплекс «Панцирь-С1». Об этом сообщает PrimaMedia.
По данным агентства, водитель КамАЗа не справился с управлением, из-за чего грузовик упал на бок. В результате аварии пострадал один человек, его госпитализировали.
При этом представитель ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский заявил РИА Новости, что в ДТП никто не пострадал. Грузовик заблокировал движение в сторону бухты Патрокл.
Видеозаписи и фото с места ДТП опубликованы на страницах avtopatrul_info и dpskontrol_125rus в Instagram. На записях видно, что авария спровоцировала пробку.
ДТП , РИА Новости
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