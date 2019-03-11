КамАЗ с «Панцирем-С» попал в ДТП

В понедельник, 11 марта, на трассе Седанка — Патрокл во Владивостоке перевернулся КамАЗ, перевозивший ракетный комплекс «Панцирь-С1». Об этом сообщает PrimaMedia.

По данным агентства, водитель КамАЗа не справился с управлением, из-за чего грузовик упал на бок. В результате аварии пострадал один человек, его госпитализировали.

При этом представитель ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский заявил РИА Новости , что в ДТП никто не пострадал. Грузовик заблокировал движение в сторону бухты Патрокл.