Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

КамАЗ столкнулся с автобусом в Подмосковье 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В подмосковных Мытищах произошло ДТП с участием грузовика КамАЗ и рейсового пассажирского автобуса, сообщает ТАСС. В результате пострадали шесть человек. Пять из них дети.
Инцидент произошёл 11 марта на улице Фабричной. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что движение транспорта в районе аварии затруднено. Подробности столкновения не известны.
По данным РБК, в происшествии пострадали шесть человек, пять из которых — дети. В пресс-службе Минздрава Московской области изданию уточнили, что пострадавших госпитализировали в Мытищинскую городскую клиническую больницу.
«Четверо пострадавших детей в удовлетворительном состоянии с легкими травмами, одна — в состоянии средней степени тяжести», — заявил собеседник РБК.
По его словам травмированные дети проходят обследование, одного ребёнка медики отпустили домой.
Ранее в Тульской области пассажирский автобус, перевозивший школьников, съехал в кювет и перевернулся. Пострадали восемь детей. По предварительной информации, виновник аварии — водитель внедорожника, который допустил столкновение с попутно двигавшейся Газелью, в которой находились ученики школы села Архангельское, возвращавшиеся с соревнований по лыжным гонкам. Пострадавшие получили травмы лёгкой степени тяжести.
Комментарии
ДТП , Минздрав РФ , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Под Петербургом столкнулись 30 машин
ДТП
«Налог на роскошь» добрался до нелюксовых авто
Автоновости
За старые машины начнут штрафовать в Москве
Автоновости
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
В сети раскрыли ухищрения москвичей при парковке
Автоновости
Известный режиссер проехал на Bentley по встречке
ДТП Бортжурнал
Любителей кататься по обочине настигло возмездие
ДТП
Нарушитель оторвался от полиции, дрифтуя на шоссе
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение