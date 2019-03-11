КамАЗ столкнулся с автобусом в Подмосковье

В подмосковных Мытищах произошло ДТП с участием грузовика КамАЗ и рейсового пассажирского автобуса, сообщает ТАСС . В результате пострадали шесть человек. Пять из них дети.

Инцидент произошёл 11 марта на улице Фабричной. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что движение транспорта в районе аварии затруднено. Подробности столкновения не известны.

По данным РБК, в происшествии пострадали шесть человек, пять из которых — дети. В пресс-службе Минздрава Московской области изданию уточнили, что пострадавших госпитализировали в Мытищинскую городскую клиническую больницу.

«Четверо пострадавших детей в удовлетворительном состоянии с легкими травмами, одна — в состоянии средней степени тяжести», — заявил собеседник РБК.

По его словам травмированные дети проходят обследование, одного ребёнка медики отпустили домой.

Ранее в Тульской области пассажирский автобус, перевозивший школьников, съехал в кювет и перевернулся. Пострадали восемь детей. По предварительной информации, виновник аварии — водитель внедорожника, который допустил столкновение с попутно двигавшейся Газелью, в которой находились ученики школы села Архангельское, возвращавшиеся с соревнований по лыжным гонкам. Пострадавшие получили травмы лёгкой степени тяжести.