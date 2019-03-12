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На МКАД произошло массовое ДТП 

Рамблер + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Из-за массовой автомобильной аварии на севере Московской кольцевой автодороги автоинспекторы были вынуждены перекрыть несколько полос для движения, сообщает News.ru. В ДТП столкнулись сразу 7 автомобилей.
Инцидент произошёл на внутренней стороне МКАД, на съезде на Осташковское шоссе. На месте работают автоинспекторы. Правоохранители выясняют причины массовой аварии.
РЕН ТВ, ссылаясь на данные пресс-службы УГИБДД по Москве, сообщает, что в результате столкновения никто не пострадал. При этом специалисты ведомства отмечают, что зафиксировали столкновение только трёх автомобилей.
В начале марта на МКАД столкнулись сразу несколько десятков автомобилей. Массовую аварию в начале весны спровоцировала сильная метель и гололедица. Инцидент произошёл на 63-м километре московской кольцевой автодороги в районе Кунцево. По подсчётам правоохранителей в аварии поучаствовали порядка 40 автомобилей. В ДТП никто серьёзно не пострадал.
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ДТП , ГИБДД , РЕН ТВ
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