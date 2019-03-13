Мертвый водитель устроил ДТП в Петербурге

Петербургский автомобилист скончался за рулем и врезался в троллейбус, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и очевидцев.

ДТП произошло сегодня около 7:20 у 76-го дома по проспекту Ветеранов. Неуправляемый автомобиль «Форд Куга» столкнулся с общественным транспортом, продолжил движение и врезался в дом №76.

Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи установили, что водитель «Форда» скончался в результате сердечного приступа еще до столкновения. Пострадал ли в ДТП кто-либо еще, не известно.

Весной 2015 года у того же дома по проспекту Ветеранов произошло аналогичное ДТП — водитель микроавтобуса « Фиат » скончался в результате остановки сердца и врезался в троллейбус.

Кроме того, «Фиат» с мертвым водителем за рулем сбил стоявших на остановке супругов-пенсионеров, которые скончались, и 61-летнюю женщину, получившую ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и перелом левого плеча.