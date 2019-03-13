Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мертвый водитель устроил ДТП в Петербурге 

Рамблер + ещё 7 2 часа назад
Фото: ТАСС
Петербургский автомобилист скончался за рулем и врезался в троллейбус, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и очевидцев.
ДТП произошло сегодня около 7:20 у 76-го дома по проспекту Ветеранов. Неуправляемый автомобиль «Форд Куга» столкнулся с общественным транспортом, продолжил движение и врезался в дом №76.
Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи установили, что водитель «Форда» скончался в результате сердечного приступа еще до столкновения. Пострадал ли в ДТП кто-либо еще, не известно.
Весной 2015 года у того же дома по проспекту Ветеранов произошло аналогичное ДТП — водитель микроавтобуса «Фиат» скончался в результате остановки сердца и врезался в троллейбус.
Кроме того, «Фиат» с мертвым водителем за рулем сбил стоявших на остановке супругов-пенсионеров, которые скончались, и 61-летнюю женщину, получившую ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и перелом левого плеча.
Комментарии
ДТП , Fiat , ГИБДД , Ford , Фонтанка.Ру
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Под Петербургом столкнулись 30 машин
ДТП
Мотоцикл повис на проводах после ДТП
ДТП
«Налог на роскошь» добрался до нелюксовых авто
Автоновости
За старые машины начнут штрафовать в Москве
Автоновости
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
В сети раскрыли ухищрения москвичей при парковке
Автоновости
Известный режиссер проехал на Bentley по встречке
ДТП Бортжурнал
Любителей кататься по обочине настигло возмездие
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение