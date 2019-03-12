Два сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии пострадали в ДТП в подмосковных Бронницах, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа Росгвардии.
"Экипаж группы задержания вневедомственной охраны направлялся на охраняемый объект по сигналу тревоги. Двигался по улице Советской в сторону села Михалево. На пересечении автодороги "М-5 Урал" и улицы Советская водитель автомашины Land Rover не пропустил служебный автомобиль, который двигался с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом", — отметили в пресс-службе.
Двое сотрудников вневедомственной охраны получили легкие травмы, им оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, заключили в пресс-службе ведомства.