В Москве появится более тысячи новых автобусов

Более 1,2 тысячи новых автобусов появится в этом году в Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьев , пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Он сообщил, что автобусы, которые старше 7 лет ежегодно заменяются на новые. Таким образом реализуется выполнение принятого закона. Однако, отметил Воробьев, замена старого транспорта на новый проводится, в том числе из-за запроса самих жителей столичного региона.

Губернатор сообщил, что в течение двух лет автобусный парк региона удалось обновить на 50%. Однако, по словам главы областного Минтранса Алексея Гержика, несколько муниципалитетов пока остаются в красной зоне. В частности, проблемы с обновлением парка автобусов зафиксировали в Дубне, Королеве, Электростали , Одинцово и Серпухове.