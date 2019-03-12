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В Москве появится более тысячи новых автобусов 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Более 1,2 тысячи новых автобусов появится в этом году в Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьев, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Он сообщил, что автобусы, которые старше 7 лет ежегодно заменяются на новые. Таким образом реализуется выполнение принятого закона. Однако, отметил Воробьев, замена старого транспорта на новый проводится, в том числе из-за запроса самих жителей столичного региона.
Губернатор сообщил, что в течение двух лет автобусный парк региона удалось обновить на 50%. Однако, по словам главы областного Минтранса Алексея Гержика, несколько муниципалитетов пока остаются в красной зоне. В частности, проблемы с обновлением парка автобусов зафиксировали в Дубне, Королеве, Электростали, Одинцово и Серпухове.
«Те, кто блокирует это обновление, работать в Московской области не должны. Областному закону должны соответствовать все без исключения перевозчики, и государственные, и муниципальные, и частные», — подчеркнул Воробьев.
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ДТП , Андрей Воробьев , Минтранс РФ , Электросталь
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