Рубилово бабла: Эксперты о штрафе за превышение скорости на 10 км/ч

Автоэксперты выступили в эфире НСН с резкой критикой штрафа на превышение скорости на дороге на 10 км/ч. Штраф за превышение скорости на 10 км/ч может быть введен через полтора года. С таким заявлением выступил глава Госавтоинспекции Михаил Черников. В настоящее время водители получают штраф только тогда, когда превышают установленный скоростной режим на 20 и более км в час. О вероятной отмене этого нештрафуемого порога превышения скорости в декабре прошлого года сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов . Он пояснил, что многие автомобилисты превышают скорость на 20 км/ч, поскольку наказания за это нарушение не существует. При этом Ликсутов добавил, что этот порог нужно пересмотреть с учетом того, что от него напрямую зависит количество погибших в ДТП. Похоже, что Правила дорожного движения сейчас под особым вниманием, потому что сообщения об ужесточение наказаний за их нарушения озвучиваются едва ли не каждую неделю. Однако координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов уверил НСН, что такие меры приведут к увеличению аварийности на дорогах. По его словам, в некоторых населенных пунктах никто не живет, и непонятно, зачем там снижать скорость, при том что постоянные перепады скоростного режима изматывают водителей. «Москва — населенный пункт, и деревня Педрищево — тоже населенный пункт. В деревне Педрищево никто не живет, но, тем не менее, формально это населенный пункт, и по нему проходит федеральная трасса. Сейчас все проезжают эту деревную Педрищево со скоростью 75 км/ч. Это напряжно, но терпимо. Завтра надо будет тормозить до 65 км/ч. Если посмотреть, например, на дорогу М7 можно увидеть, что таких населенных пунктов там десятки. Конечно, еще в части из них живут люди, но в большей части, когда проезжаешь по трассе, не горит ночью ни одного окна», — возмутился автоэксперт. Шкуматов уверен, что введение штрафов за превышение скоростного лимита на 10 км/ч будет способствовать только тому, что владельцы частных камер смогут больше зарабатывать. «Понятно, что это получится сбор денег. До тех пор пока не будет введена либо градация населенных пунктов, либо какие-то более или менее ровные скоростные режимы на загородных трассах, особенно которые проходят через такие Богом забытые населенные пункты, это в итоге превратится в большое рубилово бабла… Поэтому мне кажется, что все инициативы направлены не на безопасность, а на увеличение длины яхт владельцев организаций с камерами фиксации нарушений», — рассказал Шкуматов. Согласен с координатором «Синих ведерок» и депутат Госдумы , председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков . В эфире НСН он также заявил, что штрафы за подобные нарушения никак не будут способствовать безопасности на дорогах, а помогут некоторым разжиться. «Пусть дороги приведут в порядок, пусть уберут ограничивающие скорость знаки на федеральных трассах, это кормушки самые натуральные. Пусть сначала прекратят делать из организации дорожного движения коммерцию и бизнес, как это есть сейчас, а потом уже говорить о 20 км/ч — это не самая острая проблема», — возмутился депутат. Добавим, на введение в действующее законодательство штрафа за превышение скорости на 10 км/ч с 2015 года настаивают в МВД Минтранс поддержал это предложение, отметив, что россиян нужно штрафовать на 500 руб. за такое превышение скорости.