В Подмосковье маршрутка попала в ДТП. 13 пострадавших

13 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Московской области, сообщает «Мэш».

По информации телеграм-канала, авария произошла около 9:00 в Сергиево-Посадском районе. В результате столкновения авто и маршрутного такси, обстоятельств которого «Мэш» не привел, пострадали 13 человек. Все они были госпитализированы. Состояние трех из них врачи оценивают как крайне тяжелое.

В начале марта в новомосковском поселке Курилово столкнулись фура и пассажирский автобус. Как писали СМИ, в автобусе находились граждане Украины, вероятно, ехавшие на вахтенную службу или возвращавшиеся с нее. В результате аварии пострадали восемь человек.

За неделю до этого в Курилово произошла аналогичная авария — столкнулись фура и пассажирский автобус. В ДТП никто не погиб.