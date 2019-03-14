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В Подмосковье маршрутка попала в ДТП. 13 пострадавших 

Рамблер + ещё 16 2 часа назад
Фото: vk.com/sergiev_posad
13 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Московской области, сообщает «Мэш».
По информации телеграм-канала, авария произошла около 9:00 в Сергиево-Посадском районе. В результате столкновения авто и маршрутного такси, обстоятельств которого «Мэш» не привел, пострадали 13 человек. Все они были госпитализированы. Состояние трех из них врачи оценивают как крайне тяжелое.
В начале марта в новомосковском поселке Курилово столкнулись фура и пассажирский автобус. Как писали СМИ, в автобусе находились граждане Украины, вероятно, ехавшие на вахтенную службу или возвращавшиеся с нее. В результате аварии пострадали восемь человек.
За неделю до этого в Курилово произошла аналогичная авария — столкнулись фура и пассажирский автобус. В ДТП никто не погиб.
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