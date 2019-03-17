Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сильный ветер сдул грузовик с трассы в США 

News.ru + ещё 2 14 часов назад
Мощный порыв ветра снес фуру с автодороги в американском штате Техас.
Инцидент произошёл неподалёку от города Амарилло, расположенного на севере штата. Предполагается, что автомобиль не был загружен, поэтому удар ветра довольно легко опрокинул его на бок. После этого машину вынесло на обочину. Что стало с водителем и был ли в автомобиле кто-то ещё, кроме него, неизвестно.
От разбушевавшейся стихии пострадал не только грузовик. Ветер, скорость которого временами достигала 120 км/ч, срывал крыши с домов и сносил рекламные конструкции.
Ранее News.ru писал о том, что на прошлой неделе через штаты Арканзас и Техас прошли два торнадо. В результате повреждения линий электропередач без света остались более 23 тыс. жителей.
News.ru: последние новости
Десять человек оказались в больнице после ДТП в Подмосковье Пьяный водитель протаранил три машины ДПС Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
ДТП , Видео
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
Сильный ветер сдул грузовик с трассы в США
ДТП
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Под Петербургом столкнулись 30 машин
ДТП
Массовое ДТП произошло в Москве
ДТП
Мотоцикл повис на проводах после ДТП
ДТП
«Налог на роскошь» добрался до нелюксовых авто
Автоновости
За старые машины начнут штрафовать в Москве
Автоновости
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
В сети раскрыли ухищрения москвичей при парковке
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение