Сильный ветер сдул грузовик с трассы в США

Мощный порыв ветра снес фуру с автодороги в американском штате Техас.

Инцидент произошёл неподалёку от города Амарилло, расположенного на севере штата. Предполагается, что автомобиль не был загружен, поэтому удар ветра довольно легко опрокинул его на бок. После этого машину вынесло на обочину. Что стало с водителем и был ли в автомобиле кто-то ещё, кроме него, неизвестно.

От разбушевавшейся стихии пострадал не только грузовик. Ветер, скорость которого временами достигала 120 км/ч, срывал крыши с домов и сносил рекламные конструкции.

Ранее News.ru писал о том, что на прошлой неделе через штаты Арканзас и Техас прошли два торнадо. В результате повреждения линий электропередач без света остались более 23 тыс. жителей.