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Два человека пострадали в ДТП в Москве 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: News.ru
Два автомобиля столкнулись на улице Нагорная. В результате инцидента пострадали два человека.
Источник News.ru сообщил, что грузовой автомобиль столкнулся с легковым при пересечении улицы Нагорная и Ремизова. Пострадавшие были пассажирами легкого автомобиля. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое. Причины случившегося уточняются. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП.
Как ранее писал News.ru, два человека были госпитализированы после аварии в Московской области. Инцидент произошёл в Павлово-Посадском районе. В результате ДТП автобус опрокинулся на бок. Всего в салоне находились 11 пассажиров. Причины инцидента устанавливаются, на месте работает полиция и медики.
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