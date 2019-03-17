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В Тамбовской области опрокинулся пассажирский автобус 

РИА Новости + ещё 5 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь управления МЧС по Тамбовской области Светлана Погриловская заявила, что рейсовый автобус с 24 пассажирами, который следовал по маршруту "Камышин — Москва", съехал в кювет и опрокинулся в Сампурском районе Тамбовской области. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, инцидент произошел в субботу, 16 марта, в 22.15 мск.
"В автобусе находилось 24 пассажира и два водителя, шесть пассажиров получили травмы разной степени тяжести", — сказала Погриловская.
Она уточнила, что четыре человека, включая ребенка, были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в Тамбове автомобиль наехал на мать с двумя детьми на переходе.
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ДТП , МЧС
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