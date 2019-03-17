В Тамбовской области опрокинулся пассажирский автобус

Пресс-секретарь управления МЧС по Тамбовской области Светлана Погриловская заявила, что рейсовый автобус с 24 пассажирами, который следовал по маршруту "Камышин — Москва", съехал в кювет и опрокинулся в Сампурском районе Тамбовской области. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, инцидент произошел в субботу, 16 марта, в 22.15 мск.

"В автобусе находилось 24 пассажира и два водителя, шесть пассажиров получили травмы разной степени тяжести", — сказала Погриловская.

Она уточнила, что четыре человека, включая ребенка, были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Тамбове автомобиль наехал на мать с двумя детьми на переходе.