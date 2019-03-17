Два человека погибли в ДТП в Самаре

Два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса ПАЗ в Самаре, сообщила в воскресенье пресс-служба управления МВД РФ по Самарской области "Два человека, передвигавшиеся в автомобиле ВАЗ-2114, скончались", — говорится в сообщении. ДТП произошло около 7:30 мск 17 марта на Южном шоссе в районе Южного моста в Куйбышевском районе Самары, столкнулись ВАЗ-2114 и ПАЗ. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд ВАЗа на встречную полосу. Обстоятельства уточняются.