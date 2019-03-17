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Два человека погибли в ДТП в Самаре 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса ПАЗ в Самаре, сообщила в воскресенье пресс-служба управления МВД РФ по Самарской области
"Два человека, передвигавшиеся в автомобиле ВАЗ-2114, скончались", — говорится в сообщении.
ДТП произошло около 7:30 мск 17 марта на Южном шоссе в районе Южного моста в Куйбышевском районе Самары, столкнулись ВАЗ-2114 и ПАЗ.
По предварительным данным, причиной аварии стал выезд ВАЗа на встречную полосу. Обстоятельства уточняются.
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