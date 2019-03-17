Покупатели бензина смогут проверять его качество и точность налива

Минпромторг подготовил изменения в правила продажи отдельных товаров, утвержденные еще в 1998 году. Изменить предлагается раздел, касающийся розничной продажи бензина и дизельного топлива.

В документе есть новелла, что работники АЗС «обязаны провести контроль достоверности показаний с применением мерника не ниже второго разряда, соответствующего национальным или межгосударственным стандартам». Что же это означает на практике? Как пояснил «РГ» автоэксперт Игорь Моржаретто , речь идет не о том, чтобы попросить работника автозаправки засунуть какой-нибудь умный прибор в уже наполненный топливный бак автомобиля. «Бак имеет довольно изогнутый патрубок, я не знаю технических средств, которые бы там измерили количество топлива. Для этого нужно его слить. А как вы это себе представляете в условиях автозаправочной станции?»

Речь о том, что каждая заправка обязана иметь топливный мерник. В принципе он должен быть и сейчас. И примерно раз в неделю надо контролировать с его помощью настройки своих колонок. Но как это происходит на практике, наверное, не знает никто.

Топливный мерник — это специальное устройство, которое подсоединяется к колонке, наполняется топливом (зимой несколько раз, так как бензин от холода сжимается). В мерник наливается, например, 5 литров.

Как отмечает Игорь Моржаретто, сейчас, скорее всего, работники автозаправок сделают удивленные глаза: мол, знать не знаем мы ни про какие измерительные приборы. И никто их за это не накажет, нет четких требований. С внесением изменений ответственности у продавцов должно стать больше.

"Новый документ также устанавливает, что на автозаправочных станциях может продаваться только бензин и дизельное топливо, которые отвечают обязательным требованиям, причем в процессе продажи должны быть использованы топливораздаточные колонки определенного ГОСТа, — поясняет кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Свечникова. — Важно и то, что на АЗС должны быть документы об обязательном подтверждении соответствия при реализации топлива. Продавец будет обязан предъявить потребителю по его требованию также заверенную собственником АЗС копию документа о качестве, то есть паспорт топлива. В нем содержится наименование изготовителя, поставщика топлива, указание на дату и объем их поставки". Информация о наименовании, марке топлива должна быть в кассовых чеках на заправочных колонках.