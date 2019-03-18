Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иркутск накрыла снежная буря: в городе 9-бальные пробки и 12 ДТП 

ТК «Звезда» + ещё 4 9 часов назад
Фото: ВКонтакте
Сильный снег, метель и гололед вызвали настоящий транспортный коллапс в Иркутске утром 18 марта.
В ночь на 18 марта в Иркутске пошел сильный снег, началась метель, снег достигал 17-20 м/с. В результате снежной бури в городе утром образовались 9-бальные пробки.
Как отмечает портал Irk.ru, было зафиксировано 12 аварий на различных участках дорог. Движение затруднено во всех районах Иркутска. По словам очевидцев, особенные трудности испытывают водители на участках, где спуски и подъемы.
В УГИБДД по Иркутской области сообщили, что сотрудники полиции перешли на усиленный режим работы, чтобы помочь жителям Иркутска справиться с последствиями непогоды. Отмечается, что на дорогах дежурят 23 наряда ГИБДД.
Как сообщает ГУ МЧС по региону, 18 марта по области ветер до 22 м/с и сильный ветер. Кроме того, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья могут сходить снежные лавины. В связи с чем спасатели просят водителей соблюдать осторожность.
ТК «Звезда»: последние новости
Названы самые популярные иномарки в России Пассажирский автобус опрокинулся в кювет под Тамбовом Призрачная гонщица: женщина без шин на авто искрометно пронеслась по трассе
Комментарии
ДТП , МЧС , ГИБДД
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
Сильный ветер сдул грузовик с трассы в США
ДТП
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Под Петербургом столкнулись 30 машин
ДТП
Массовое ДТП произошло в Москве
ДТП
Мотоцикл повис на проводах после ДТП
ДТП
«Налог на роскошь» добрался до нелюксовых авто
Автоновости
За старые машины начнут штрафовать в Москве
Автоновости
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
В сети раскрыли ухищрения москвичей при парковке
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение