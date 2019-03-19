Ломающим шлагбаумы «зайцам» на платных дорогах объявлена война

Любопытное сообщение публикует компания "Автодор — Платные дороги". Если по большей части поступающая от нее новостная информация содержит полезные сведения о способах и местах оплаты проезда, то теперь месседж, тоже по-своему полезный, адресован любителям прокатиться по платным магистралям "зайцем".

Как известно, компания "Автодор — Платные дороги" является оператором, взимающим плату и предоплату в пользу ГК "Автодор" за проезд по отдельным платным участкам трассы М-4 "Дон", а также эмитентом единой сети Электронных средств регистрации проезда (транспондеров) на всех платных участках автомобильных дорог М-4 "Дон", М-3 "Украина" и некоторым участкам трассы М-11 "Москва— Санкт-Петербург".

Так, в частности, сообщается, что для удобства водителей на стоянке автотранспорта 105 км автомобильной дороги М-10 "Россия", в селе Спас-Заулок Клинского района Московской области, на ул. Спасской, 37 расположен один из двух имеющихся в распоряжении компании мобильных пунктов продаж (продажи все тех же транспондеров, заключение договоров, пополнение счетов и так далее). Проработает он в этой локации с 18 по 29 марта 2019 г.

Ну, а любителей прошмыгнуть под барьер бесплатно, оператор предупреждает:

"В целях недопущения проезда по платным дорогам без оплаты на пунктах взимания платы (ПВП) устанавливаются специальные шлагбаумы. Механизм данного шлагбаума не допускает возможности проезда через ПВП посредством отодвигания стрелы шлагбаума, так как она жестко зафиксирована, и попытка отодвинуть стрелу повлечет повреждение механизма шлагбаума, а, следовательно, ДТП с последующим привлечением виновного лица к материальной ответственности.

В случае оставления места ДТП виновное лицо привлекается к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (арест до 15 суток или лишение права управления транспортным средством до 1,5 лет). Также на ПВП устанавливаются комплексы фиксации нарушений ПДД, фиксирующие проезд на запрещающий сигнал светофора по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (штраф до 5000 рублей)".