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Водитель автобуса высадил всех пассажиров, потому что у него обед 

Казанский Портал 4 часа назад
Водитель автобуса №18 высадил всех пассажиров и сказал, что не поедет до конечной остановки. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Инцидент произошел вчера. Водитель объяснил свое решение так: «Там стоять негде! У нас обед!».
Фото: Расима Ахметова/vk.com Фото: Расима Ахметова/vk.com Неожиданно, но часть комментаторов принялась защищать водителя. Во-первых, до конечной остановки идти всего две минуты, а во-вторых, у водителей и кондукторов тяжелая работа, им тоже надо отдыхать.
В конце прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал казанские автобусы. Он сказал, что такого беспредела быть не должно. К тому же зарплата водителей привязана к плану. Поэтому в борьбе за выручку они превышают скорость и нарушают правила.
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