Водитель автобуса высадил всех пассажиров, потому что у него обед

Водитель автобуса №18 высадил всех пассажиров и сказал, что не поедет до конечной остановки. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Инцидент произошел вчера. Водитель объяснил свое решение так: «Там стоять негде! У нас обед!».

Фото: Расима Ахметова/vk.com Фото: Расима Ахметова/vk.com Неожиданно, но часть комментаторов принялась защищать водителя. Во-первых, до конечной остановки идти всего две минуты, а во-вторых, у водителей и кондукторов тяжелая работа, им тоже надо отдыхать.