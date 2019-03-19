Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием автобуса "ПАЗ" в Кировском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Восемнадцатого марта в 14.40 в Кировском районе на 14 километре автодороги "Кириши — Будогощь" автомобиль Volkswagen Polo столкнулся в автобусом "ПАЗ". В результате ДТП от полученных травм скончался водитель Volkswagen, три пассажира автобуса госпитализированы с различными травмами", — сказано в сообщении.
Ведется проверка.