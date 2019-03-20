Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) и Третье транспортное кольцо (ТТК) станут основными магистралями для тестирования беспилотных автомобилей в столице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе рабочей группы национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».
«Маршруты для тестирования беспилотных автомобилей в Москве разрабатывают сами компании, участвующие в эксперименте. Утверждать их в ГИБДД не требуется. При этом основными локациями стали МКАД, Третье транспортное кольцо, вылетные магистрали, Кутузовский и Ленинский проспекты, спальные дворы районов Бутово и Митино, а также улочки в центре столицы», — отметили в пресс-службе.
Собеседник агентства также подчеркнул, что скоростной режим беспилотных автомобилей будет ограничен действующими правилами дорожного движения, дополнительных ограничений вводить не будут.
Ранее заместитель главы Минпромторга России Александр Морозов сообщал, что тестирование первых автомобилей-беспилотников на улицах Москвы может начаться в конце апреля-мае.
Согласно постановлению правительства, тестируемый автомобиль должен быть застрахован в 10 млн руб. В салоне беспилотников должен будет находиться страхующий водитель, не вмешивающийся в управление. Сами автомобили будут отмечены специальным знаком «Автономное управление» в виде равностороннего треугольника белого цвета с красной каймой, в который вписана буква «А» черного цвета.