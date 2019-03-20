МКАД и ТТК станут основными магистралями для тестирования беспилотных автомобилей в Москве

Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) и Третье транспортное кольцо (ТТК) станут основными магистралями для тестирования беспилотных автомобилей в столице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе рабочей группы национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

«Маршруты для тестирования беспилотных автомобилей в Москве разрабатывают сами компании, участвующие в эксперименте. Утверждать их в ГИБДД не требуется. При этом основными локациями стали МКАД, Третье транспортное кольцо, вылетные магистрали, Кутузовский и Ленинский проспекты, спальные дворы районов Бутово и Митино, а также улочки в центре столицы», — отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства также подчеркнул, что скоростной режим беспилотных автомобилей будет ограничен действующими правилами дорожного движения, дополнительных ограничений вводить не будут.

Согласно постановлению правительства, тестируемый автомобиль должен быть застрахован в 10 млн руб. В салоне беспилотников должен будет находиться страхующий водитель, не вмешивающийся в управление. Сами автомобили будут отмечены специальным знаком «Автономное управление» в виде равностороннего треугольника белого цвета с красной каймой, в который вписана буква «А» черного цвета.