Таксисты превышают скорость реже обычных водителей

Таксисты реже, чем обычные водители, превышают скорость. К таким выводам пришли эксперты после исследования, проведенного в ноябре-декабре прошлого года. Собрать статистические данные помогли телематические устройства «Элемент».

Как пишет « Российская газета », специалисты «Лаборатории Умного Вождения» посчитали, что за день таксисты Москвы проезжают примерно 180 километров, совершая в среднем по 13 поездок с клиентами. Половина находится за рулем больше восьми часов, а треть — по два-пять часов в сутки. Последние выполняют до восьми заказов и проезжают меньше 100 километров в день. Четыре часа водители тратят на то, чтобы постоять в пробках.

Каждые 100 километров таксисты семь раз нарушают скоростной режим, а обычные водители — не меньше девяти. При этом, отмечают эксперты, стиль вождения рядового автомобилиста менее резкий, чем у таксующего. Согласно статистике, водители такси за ту же сотню километров делают около семи опасных маневров, таких как резкое торможение, ускорение или перестроение.