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Таксисты превышают скорость реже обычных водителей 

Car.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: car.ru
Таксисты реже, чем обычные водители, превышают скорость. К таким выводам пришли эксперты после исследования, проведенного в ноябре-декабре прошлого года. Собрать статистические данные помогли телематические устройства «Элемент».
Как пишет «Российская газета», специалисты «Лаборатории Умного Вождения» посчитали, что за день таксисты Москвы проезжают примерно 180 километров, совершая в среднем по 13 поездок с клиентами. Половина находится за рулем больше восьми часов, а треть — по два-пять часов в сутки. Последние выполняют до восьми заказов и проезжают меньше 100 километров в день. Четыре часа водители тратят на то, чтобы постоять в пробках.
Каждые 100 километров таксисты семь раз нарушают скоростной режим, а обычные водители — не меньше девяти. При этом, отмечают эксперты, стиль вождения рядового автомобилиста менее резкий, чем у таксующего. Согласно статистике, водители такси за ту же сотню километров делают около семи опасных маневров, таких как резкое торможение, ускорение или перестроение.
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ДТП , "Российская газета"
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