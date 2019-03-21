Россиянин сбил бывшую жену в отместку за развод

Оренбуржец пытался задавить бывшую жену ради ребенка

Житель Оренбургской области попытался задавить бывшую жену, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета

18 марта около 14:00 в городе Сорочинске 34-летний мужчина за рулем « Лады Калины» умышленно и с целью убийства наехал на шедшую пешком экс-супругу. По версии следствия, мужчина решил убить бывшую жену после ссоры на почве личных неприязненных отношений.

«Преступный умысел не был доведен подозреваемым до конца по независящим от него обстоятельствам», — рассказали в пресс-службе СК.

Пострадавшей была оказана медицинская помощь, а ее бывший муж скрылся с места происшествия, но позже был задержан. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».