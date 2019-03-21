Россиянин сбил бывшую жену в отместку за развод

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Оренбуржец пытался задавить бывшую жену ради ребенка 

Рамблер + ещё 6 20 минут назад
Житель Оренбургской области попытался задавить бывшую жену, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
18 марта около 14:00 в городе Сорочинске 34-летний мужчина за рулем «Лады Калины» умышленно и с целью убийства наехал на шедшую пешком экс-супругу. По версии следствия, мужчина решил убить бывшую жену после ссоры на почве личных неприязненных отношений.
«Преступный умысел не был доведен подозреваемым до конца по независящим от него обстоятельствам», — рассказали в пресс-службе СК.
Пострадавшей была оказана медицинская помощь, а ее бывший муж скрылся с места происшествия, но позже был задержан. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Пострадавшая девушка по имени Анастасия рассказала РЕН ТВ, что муж бил ее, пока они были женаты, а после развода начал угрожать зарезать ее, «завалить» ее родственников и забрать себе их общего ребенка.
Комментарии
ДТП , Видео , Lada , Lada Kalina , СКР , РЕН ТВ
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