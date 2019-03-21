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В Северном округе четыре пешеходных перехода дополнят предупредительными надписями на асфальте 

Управа района Коптево города Москвы + ещё 1 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Четыре пешеходных перехода в САО дополнят предупреждающими надписями. Граффити на асфальте призваны напомнить горожанам о правилах безопасности на дороге и снизить аварийность. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«Надписи напомнят пешеходам о правилах перехода дороги: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники», — говорится в опубликованном материале. — Их будут наносить стойкой белой краской с помощью специальных трафаретов».
Мера направлена на уменьшение количества аварийных ситуаций.
Напомним, граффити появятся по следующим адресам: Башиловская улица, д. 3, корп. 1; Ленинградский пр-т., д. 46; Ленинградский пр-т., д. 71; ул. Михалковская, д. 13.
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