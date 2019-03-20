Автоледи задавила спящего на тротуаре кота

В Симферополе полиция проводит проверку относительно наезда машины на спящего кота в пешеходной зоне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Очевидцы заявили, что женщина наехала на кота намеренно. По их словам, женщина владеет одним из кафе в районе пешеходной зоны, куда въезд другому транспорту запрещен.

Как отмечается, кот спал в чехле от гитары уличного музыканта, на который и наехала хозяйка машины.

В результате наезда автомобиля кот скончался.

Причем женщина также обратилась в полицию с заявлением о повреждении ее имущества.

Ранее сообщалось, что выкинувший с балкона кота уралец получил год колонии.