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Автоледи задавила спящего на тротуаре кота 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Симферополе полиция проводит проверку относительно наезда машины на спящего кота в пешеходной зоне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.
Очевидцы заявили, что женщина наехала на кота намеренно. По их словам, женщина владеет одним из кафе в районе пешеходной зоны, куда въезд другому транспорту запрещен.
Как отмечается, кот спал в чехле от гитары уличного музыканта, на который и наехала хозяйка машины.
В результате наезда автомобиля кот скончался.
Причем женщина также обратилась в полицию с заявлением о повреждении ее имущества.
Ранее сообщалось, что выкинувший с балкона кота уралец получил год колонии.
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