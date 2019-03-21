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В Крыму хотят установить памятник погибшему под колесами авто коту 

РИА Новости Крым + ещё 5 5 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
Зоозащитники крымской столицы подготовили обращение к администрации Симферополя с предложением увековечить память кота, который погиб под колесами машины в пешеходной зоне в центре крымской столицы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила зоозащитница, член экспертного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Республики Мария Поддубная.
В Сети несколько дней обсуждают случай в центре Симферополя, который произошел во вторник вечером. Как пишут пользователи, женщина, двигаясь на своем автомобиле по пешеходной зоне улицы Карла Маркса, наехала на спящего кота уличного музыканта, в результате чего животное погибло. Остановить ее удалось случайным свидетелям случившегося. В пресс-службе МВД Республики Крым сообщили, что проводят проверку по данному факту. По ее итогам полицейские дадут правовую оценку действиям всех участников сложившейся ситуации.
"У нас есть обращение к администрации Симферополя установить на этом месте скульптуру кошки как олицетворение тех животных, которые пострадали от рук человека. В каждом цивилизованном городе мира, в том числе, Москве и Санкт-Петербурге, есть много подобных скульптур кошек и собак", — сказала она.
Поддубная также сообщила, что общественники готовы оказать юридическую помощь хозяину животного, которое погибло под колесами машины.
"Его разыскивают многие люди, которые хотят помочь не только финансово, но и юридически — наказать убийцу его друга, помочь написать ему иск. Уже и питерцы, и москвичи подключились. Многие симферопольцы готовы перевести деньги на помощь, на адвоката. Люди возмущены тем, что правоохранители вместо того, чтобы предпринять меры против нее (женщины, которая была за рулем — ред.), предприняли меры против музыканта, который в состоянии аффекта ударил по двери ее машины", — рассказала зоозащитница.
Она также настаивает на том, чтобы виновники происшествия понесли соответствующее наказание.
"Статья 245 Уголовного кодекса РФ, часть 2 говорит о том, что жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель или увечье, с публичной демонстрацией (если девушка кота видела, то это публичная демонстрация) предполагает от трех до пяти лет тюрьмы. Это крайняя мера. Кошка лежала на чехле, а не в чехле, ее невозможно было не заметить, это рыжая кошка на фоне черного чехла. Если девушка не видела животное, то возникают вопросы ответственности к тем, кто выдал ей права", — отметила Поддубная.
Кроме того, зоозащитница сообщила, что после инцидента в одной из групп в социальной сети "Вконтакте" появились сообщения с угрозами отравить всех бездомных животных в крымской столице.
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ДТП , МВД
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