Пять автомобилей столкнулись на улице Вавилова на юге столицы, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы.
Отмечается, что в результате ДТП погиб один человек, еще один получил травмы.
"Пять автомобилей столкнулись на улице Вавилова, 65. Погиб один человек, один пострадал", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, на месте аварии работают экстренные службы города, обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее сообщалось, что более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье.