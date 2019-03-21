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Смертельная авария с пятью машинами произошла в Москве 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: ТАСС
Пять автомобилей столкнулись на улице Вавилова на юге столицы, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы.
Отмечается, что в результате ДТП погиб один человек, еще один получил травмы.
"Пять автомобилей столкнулись на улице Вавилова, 65. Погиб один человек, один пострадал", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, на месте аварии работают экстренные службы города, обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее сообщалось, что более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье.
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