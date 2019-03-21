Смертельная авария с пятью машинами произошла в Москве

Пять автомобилей столкнулись на улице Вавилова на юге столицы, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы.

Отмечается, что в результате ДТП погиб один человек, еще один получил травмы.

"Пять автомобилей столкнулись на улице Вавилова, 65. Погиб один человек, один пострадал", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, на месте аварии работают экстренные службы города, обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье.