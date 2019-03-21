Автомобилист заблокировал дорогу скорой и устроил драку

Житель Саратова отказался пропустить скорую с ребенком внутри и был избит, рассказали «Интерфаксу» в местном Министерстве здравоохранения.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором саратовские врачи разнимают дерущихся мужчин, один из которых якобы отказался пропустить скорую.

В местном Минздраве агентству подтвердили факт инцидента и рассказали, что врачи прибыли на вызов к ребенку с сильной аллергической реакцией и приняли решение о его госпитализации, однако путь из двора на улице Тархова им преградил легковой автомобиль.

«Водитель наотрез отказался уступать дорогу», — отметили там.

Именно по этой причине несколько жильцов расположенного поблизости дома напали на мужчину. Разнимать их пришлось медикам. Несмотря на промедление, ребенок с аллергической реакцией был доставлен в больницу вовремя, сейчас его жизни ничто не угрожает.