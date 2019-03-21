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Автомобилист заблокировал дорогу скорой и устроил драку 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Житель Саратова отказался пропустить скорую с ребенком внутри и был избит, рассказали «Интерфаксу» в местном Министерстве здравоохранения.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором саратовские врачи разнимают дерущихся мужчин, один из которых якобы отказался пропустить скорую.
В местном Минздраве агентству подтвердили факт инцидента и рассказали, что врачи прибыли на вызов к ребенку с сильной аллергической реакцией и приняли решение о его госпитализации, однако путь из двора на улице Тархова им преградил легковой автомобиль.
«Водитель наотрез отказался уступать дорогу», — отметили там.
Именно по этой причине несколько жильцов расположенного поблизости дома напали на мужчину. Разнимать их пришлось медикам. Несмотря на промедление, ребенок с аллергической реакцией был доставлен в больницу вовремя, сейчас его жизни ничто не угрожает.
В пресс-службе саратовского управления МВД изданию «Версия-Саратов» рассказали, что по факту инцидента инициирована проверка.
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ДТП , Видео , Минздрав РФ , МВД , Интерфакс
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