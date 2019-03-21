Московский водитель скрылся от камер под табличкой «такси»

В сети появилась фотография автомобиля, водитель которого нашёл новый способ скрыть госномера от сотрудников ГИБДД и камер фотофиксации.

Pikabu

Минивэн Volkswagen предприимчивого автолюбителя был замечен припаркованным у Белорусского вокзала. Машина имеет «шашечки» на крыше и всем своим видом показывает принадлежность к частному извозу. Водитель даже разместил табличку «Тaxi» на регистрационных знаках. Однако, по мнению автора поста, таким образом, автовладелец не старается привлечь клиентов, а банально хочет избежать штрафа за нарушение ПДД или неоплату стоянки.

«Все эти ваши CD и стыдливые тряпочки — вчерашний день», — отмечается в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей предостерёг изобретателей способов «бесплатной» парковки, уверяя, что они в любом случае будут наказаны. Так, градоначальник прокомментировал фотографию в сети, на которой изображены два автомобиля, припаркованные максимально близко друг другу и скрепленные велосипедным замком. При этом номера с обеих машин оказались скручены. Мэр отметил, что автомобили «хитрецов» будут эвакуировать по решению антитеррористической комиссии и посоветовал водителям «не экспериментировать».