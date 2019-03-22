В Петербурге столкнулись 30 машин

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием 30 автомобилей, сообщает Пятый канал.

Авария произошла на Ушаковском мосту, который связывает Приморский и Петроградский районы города. По данным канала, в результате ДТП пострадал один человек — получил ушиб грудной клетки.

По информации телеграм-канала «База», причиной массовой аварии стало обледенение дорожного полотна моста.

«База» отмечает, что ДТП привело к тому, что движение в районе Ушаковского моста было полностью парализовано. В настоящее время сотрудники ГИББД заняты оформлением аварий, а дорожные службы — эвакуацией автомобилей.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге водитель «Форда Куга» скончался за рулем и врезался в дом №76 по проспекту Ветеранов. Других пострадавших в результате ДТП не было.