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В Петербурге столкнулись 30 машин 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн / Сергей Чернявский
В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием 30 автомобилей, сообщает Пятый канал.
Авария произошла на Ушаковском мосту, который связывает Приморский и Петроградский районы города. По данным канала, в результате ДТП пострадал один человек — получил ушиб грудной клетки.
По информации телеграм-канала «База», причиной массовой аварии стало обледенение дорожного полотна моста.
«База» отмечает, что ДТП привело к тому, что движение в районе Ушаковского моста было полностью парализовано. В настоящее время сотрудники ГИББД заняты оформлением аварий, а дорожные службы — эвакуацией автомобилей.
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге водитель «Форда Куга» скончался за рулем и врезался в дом №76 по проспекту Ветеранов. Других пострадавших в результате ДТП не было.
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