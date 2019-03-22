Мужчину ранили из травматического пистолета возле столичного ресторана

В пятницу, 22 марта, стало известно о том, что возле одного из столичных ресторанов неизвестный ранил мужчину из травматического пистолета.

Инцидент произошел накануне, 21 марта, приблизительно в три часа дня. У заведения, находящегося в Крутицком переулке, правонарушитель выстрелил в мужчину. Пострадавший обратился в медицинское учреждение за помощью.

В настоящее время по факту произошедшего была организована проверка с целью установления всех обстоятельств случившегося и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что два человека пострадали в результате конфликта на юго-востоке Москвы.

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