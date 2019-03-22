Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчину ранили из травматического пистолета возле столичного ресторана 

Вечерняя Москва 2 часа назад
В пятницу, 22 марта, стало известно о том, что возле одного из столичных ресторанов неизвестный ранил мужчину из травматического пистолета.
Инцидент произошел накануне, 21 марта, приблизительно в три часа дня. У заведения, находящегося в Крутицком переулке, правонарушитель выстрелил в мужчину. Пострадавший обратился в медицинское учреждение за помощью.
В настоящее время по факту произошедшего была организована проверка с целью установления всех обстоятельств случившегося и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что два человека пострадали в результате конфликта на юго-востоке Москвы.
Читайте также: Школьный автобус подвергся снайперскому обстрелу в Сирии
Вечерняя Москва: последние новости
Один человек погиб в аварии с участием пяти автомобилей в столице Грузовик с песком опрокинулся на такси на юго-западе Москвы Человек пострадал после наезда патрульного автомобиля в Москве
ДТП
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
Автомобили Volvo будут следить за водителями
Автоновости
Автомобилист заблокировал дорогу скорой и устроил драку
ДТП
Сильный ветер сдул грузовик с трассы в США
ДТП
Острый соус спас мужчину от гибели в ДТП
ДТП
Россиянин сбил бывшую жену в отместку за развод
ДТП
Пропустивший остановку пенсионер завалил водителя
ДТП
Названы самые угоняемые кроссоверы в России
Автоновости
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Как эффективно решать конфликт на дороге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение