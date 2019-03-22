В Москве КамАЗ завалил песком такси

В московском районе Ясенево груженый песком КамАЗ опрокинулся на автомобиль такси. Об этом сообщает агентство «Москва».

Авария произошла днем 22 марта на пересечении улицы Ясногорская с Литовским бульваром. Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что жертвой ДТП стал один человек.

Чтобы поставить грузовик на колеса, на место происшествия вызвали кран.

По данным ТАСС, после аварии таксист оказался заблокированным в машине.

Неназванный источник телеканала «360» сообщил, что жертвами аварии стали двое: таксист и его пассажир. Канал отмечает, что упавший грузовик «смял» половину такси.