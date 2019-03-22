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В Москве КамАЗ завалил песком такси 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
В московском районе Ясенево груженый песком КамАЗ опрокинулся на автомобиль такси. Об этом сообщает агентство «Москва».
Авария произошла днем 22 марта на пересечении улицы Ясногорская с Литовским бульваром. Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что жертвой ДТП стал один человек.
Чтобы поставить грузовик на колеса, на место происшествия вызвали кран.
По данным ТАСС, после аварии таксист оказался заблокированным в машине.
Неназванный источник телеканала «360» сообщил, что жертвами аварии стали двое: таксист и его пассажир. Канал отмечает, что упавший грузовик «смял» половину такси.
ДТП , МВД
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