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В центре Киева водитель Maserati открыл стрельбу после ДТП 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Водитель Maserati устроил стрельбу в центре Киева после того, как попал в ДТП и поссорился с другими участниками аварии, полиция по данному факту открыла уголовное дело, сообщает в субботу пресс-служба полиции Киева.
Во время конфликта, возникшего между двумя водителями после совершения ДТП, один из мужчин достал пистолет и начал стрелять по машине оппонента. В результате никто не пострадал. Следователи квалифицировали действия злоумышленника как хулиганство.
По данным полиции, инцидент произошел накануне вечером в центре Киева, когда три автомобиля — Maserati, Toyota и KIA двигались Парковой дорогой, а при выезде на улицу Грушевского столкнулись на дороге.
"Мужчины начали спорить, и водитель Maserati достал оружие и начал стрелять по КIА. После этого злоумышленник, оставив свой автомобиль, скрылся с места происшествия. Водитель обстрелянной КIА — 27-летний киевлянин — не пострадал", — говорится на сайте полиции города.
Сообщается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и эксперты-криминалисты, правоохранители изъяли стреляные гильзы, которые направят на экспертизу.
Следователи открыли уголовное дело по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит до семи лет заключения.
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ДТП , Kia , Toyota , Maserati
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