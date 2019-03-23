В центре Киева водитель Maserati открыл стрельбу после ДТП

Водитель Maserati устроил стрельбу в центре Киева после того, как попал в ДТП и поссорился с другими участниками аварии, полиция по данному факту открыла уголовное дело, сообщает в субботу пресс-служба полиции Киева.

Во время конфликта, возникшего между двумя водителями после совершения ДТП, один из мужчин достал пистолет и начал стрелять по машине оппонента. В результате никто не пострадал. Следователи квалифицировали действия злоумышленника как хулиганство.

По данным полиции, инцидент произошел накануне вечером в центре Киева, когда три автомобиля — Maserati, Toyota KIA двигались Парковой дорогой, а при выезде на улицу Грушевского столкнулись на дороге.

"Мужчины начали спорить, и водитель Maserati достал оружие и начал стрелять по КIА. После этого злоумышленник, оставив свой автомобиль, скрылся с места происшествия. Водитель обстрелянной КIА — 27-летний киевлянин — не пострадал", — говорится на сайте полиции города.

Сообщается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и эксперты-криминалисты, правоохранители изъяли стреляные гильзы, которые направят на экспертизу.

Следователи открыли уголовное дело по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит до семи лет заключения.