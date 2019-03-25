«Сегодня я узнал, что нет обеих»: москвич потерял семью

Потерявший семью в ДТП на Можайском шоссе: шансов не было

Москвич, который выжил после аварии с Gelandewagen на Можайском шоссе, рассказал телеканалу Москва 24, что шансов избежать ДТП не было.

"Столкнулись лоб в лоб. Я ехал в Москву, а он, соответственно, — из. И по диагонали машина так на меня и шла. Я попытался уйти левее, но он не проскочил", — рассказал пострадавший.

Вместе с женой и дочерью мужчина ехал на "Ниве". Он признается, что увидел иномарку еще до столкновения. По его словам, внедорожник летел на большой скорости. "Шансов практически не было", — заключает потерпевший.

От полученных ран жена Оксана умерла на месте. Их дочь скорая довезла до больницы, однако врачи не сумели ее спасти. Девочке было всего 11. Свое 12-летие она должна была отмечать 5 мая.

Именно по просьбе дочери семья решила поехать в столицу. Со слов отца, она никогда не была в Москве и просила показать ей город.

"В первый раз поехали, дочь просила прокатиться по Москве… Но не получилось", — добавляет Роман.

Поездку планировали давно. Изначально собирались в Москву прошлой осенью или к Новому году. Помимо прогулок, хотели навестить родственников и посетить больницу. Еле сдерживая слезы, мужчина говорит, что раньше мешали дела, а этой весной у них с женой, которая работала младшим воспитателем в детском саду, наконец совпал отпуск.

Сейчас Роман лежит в больнице, где его уже навестили родственники. То, что происходило после аварии, он помнит смутно. Не знает даже, когда скрылся виновник ДТП. По данным полиции, мужчину, отнявшего у Романа всю семью, зовут Муслим Д. Расследованием происшествия занимается Следственный комитет

"Я сидел в патрульной машине в рубашке. Дверь была открыта. Я хотел сходить за курткой, но меня не пустили. Я видел, что машина стояла", — говорит пострадавший.

О том, что есть жертвы, Роман впервые услышал, когда пытался забрать телефон. Он подбежал к машине и услышал слово "труп". Сперва решил, что погиб кто-то из Gelandewagen. "И в итоге сегодня я в девять утра узнал, что их нет обеих", — сказал мужчина.

В больницу Романа забрали почти сразу. Его права, а также документы жены и дочки остались в машине. Вернуть их ему пока не пытались.

Мужчина отделался ушибами и сотрясением. После выписки ему предстоит похоронить жену и дочь.