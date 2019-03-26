Водитель разбил Lamborghini сразу после покупки 

В Лондоне мужчина через несколько минут после покупки Lamborghini попал в аварию. Обладатель новенького дорого спорткара хотел всего лишь показать его в действии, но «заезд» плачевно закончился для водителя: он слишком разогнался и не смог справиться с управлением. В результате мечта всех автолюбителей врезалась в дерево, а затем в кирпичный забор, и радость приобретения при виде помятой машины быстро сменила глубокая скорбь. Очевидцы происшествия говорят, что мужчина даже заплакал, и немудрено, ведь после первой поездки шедевр итальянского автомобилестроения стоимостью 330 тысяч долларов превратился в консервную банку.