Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водитель разбил Lamborghini сразу после покупки 

Рамблер 8 часов назад
В Лондоне мужчина через несколько минут после покупки Lamborghini попал в аварию. Обладатель новенького дорого спорткара хотел всего лишь показать его в действии, но «заезд» плачевно закончился для водителя: он слишком разогнался и не смог справиться с управлением. В результате мечта всех автолюбителей врезалась в дерево, а затем в кирпичный забор, и радость приобретения при виде помятой машины быстро сменила глубокая скорбь. Очевидцы происшествия говорят, что мужчина даже заплакал, и немудрено, ведь после первой поездки шедевр итальянского автомобилестроения стоимостью 330 тысяч долларов превратился в консервную банку.
ДТП , Автоновости , Видео , Другое , Lamborghini
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные у россиян легковые автомобили
Названы три вещи, которые никогда нельзя оставлять в авто1
Возрожденный Ford Bronco получит три версии
В Lamborghini проводят проверку из-за российского Aurus52
Два трупа. Водителя «Гелендвагена» отпустили395
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
В Lamborghini проводят проверку из-за российского Aurus
Бортжурнал
«Сегодня я узнал, что нет обеих»: москвич потерял семью
ДТП Автоновости
Лимузин Путина не хотят пускать в Европу
Автоновости
Заскучавший водитель устроил дрифт на КАМАЗе
Автоновости
Два трупа. Водителя «Гелендвагена» отпустили
ДТП
Автомобили Volvo будут следить за водителями
Автоновости
«Вот Алеши!»: В Туле столкнулись танк и джип
ДТП
Автомобилист заблокировал дорогу скорой и устроил драку
ДТП
Сильный ветер сдул грузовик с трассы в США
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение