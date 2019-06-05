На Украине сравнили ситуацию с Россией в ПАСЕ с кануном Второй мировой

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию с Россией в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.

Арьев добавил, что в своем письме к председателю ПАСЕ он потребовал отреагировать на ситуацию, при которой может быть существенно ограничен санкционный механизм в угоду России.

"В конце 30-х годов прошлого века аналогичные события закончились плохо для всей Европы. Без исключения. Сейчас история пошла на новый круг" — написал он в Facebook.

Россия и ПАСЕ

В 2014 году Россию лишили права голоса в ПАСЕ и ряда других полномочий из-за событий в Донбассе и возвращения Крыма. Впоследствии санкции ужесточили.

Российская сторона заявила, что работать в подобных условиях невозможно, и прекратила участие в заседаниях. В 2017 году также было принято решение заморозить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока делегация не будет полностью восстановлена в правах.

В ПАСЕ признали, что эти решения повлекли за собой финансовые трудности: организация была вынуждена заморозить бюджет на девять процентов, а его дефицит составил полтора миллиона евро. При этом если страна не платит взносы в течение двух лет, то комитет министров Совета Европы может рассмотреть вопрос о ее исключении из организации. Для России этот срок наступает в конце июня.

Россия предлагал внести в регламент положения о том, что никто не может лишать национальные делегации полномочий.