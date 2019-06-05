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Байкер спас кошку на дороге и попал в смертельное ДТП 

Ридус + ещё 1 3 часа назад
Фото: flickr.com
Водитель мотоцикла вылетел с дороги и погиб в подмосковных Химках.
Авария произошла в микрорайоне Сходня. Причиной трагедии стала кошка, выбежавшая на автодорогу на улице Овражной.
Как сообщают очевидцы изданию «Новый регион», байкер ехал на большой скорости и, заметив кошку, резко нажал на тормоза. В результате мотоцикл бросило в сторону.
Водитель вылетел с дороги в сторону забора и врезался в фонарный столб. От столкновения мотоциклист получил сильнейшие травмы и вскоре умер.
Жительница штата Виргиния в США в мае этого года тоже совершила попытку спасти кошку, которая на самом деле оказалась рысью. Повадки лесного хищника оказались несовместимы с его содержанием в доме, и когда видовая принадлежность «кошки» прояснилась, новая хозяйка выпустила ее на волю.
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