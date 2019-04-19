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Число жертв ДТП в Перу выросло до восьми человек, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 11 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Число жертв ДТП в Перу, в которое попал автобус, перевозивший членов партии экс-президента Алана Гарсии, выросло до 8 человек, в больницы доставлено 49 пострадавших, сообщает портал El Comercio.
Ранее сообщалось что погибли шесть человек и пострадали более 20.
Партийные деятели ехали на похороны Гарсии, который 17 апреля покончил с собой во время попытки задержания по делу о коррупции.
Трагедия произошла в 4.00 утра (12.00 мск) в пятницу в районе Лимы. Автобус, который перевозил делегацию Американского народно-революционного альянса (APRA), на мосту столкнулся с ограждением, в результате чего пять человек вылетели из салона и упали с моста.
Всего автобус перевозил 54 пассажира. Шесть пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Гарсию (президент в 1985-1990 и в 2006-2011 годах) пытались задержать в его доме в престижном районе Лимы Мирафлорес. Министр внутренних дел Перу Карлос Моран сообщил журналистам, что утром в среду полиция пришла в дом к экс-президенту, он попросил дать ему время на звонок адвокату и ушел в комнату. Полиция вошла за ним и обнаружила Гарсию с ранением головы, после чего он был доставлен в больницу.
Медики сообщили, что он получил сквозное ранение головы. Гарсия перенес три остановки сердца. Как сообщает портал Utero, по решению его семьи почести погибшему как бывшему главе государства оказаны не будут.
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ДТП , Другое
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