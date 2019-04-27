Трагедия в Крыму: погибли люди

В Крыму пять человек погибли и трое пострадали в ДТП с двумя автомобилями

Пять человек погибли и трое пострадали в Крыму при столкновении двух машин, сообщает крымское управление МВД Авария произошла в ночь на субботу. По данным МВД, водитель Chevrolet Lacetti 1999 года рождения, двигаясь со стороны Симферополя в направлении села Пионерское, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes Vito под управлением водителя 1969 года рождения. "В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля Chevrolet Lacetti, а также водитель автомобиля Mercedes Vito погибли. Еще три пассажира автомобиля Mercedes Vito получили телесные повреждения", — говорится в сообщении.