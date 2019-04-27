Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Крыму пять человек погибли и трое пострадали в ДТП с двумя автомобилями 

РИА Новости + ещё 15 10 часов назад
Пять человек погибли и трое пострадали в Крыму при столкновении двух машин, сообщает крымское управление МВД.
Авария произошла в ночь на субботу.
По данным МВД, водитель Chevrolet Lacetti 1999 года рождения, двигаясь со стороны Симферополя в направлении села Пионерское, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes Vito под управлением водителя 1969 года рождения.
"В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля Chevrolet Lacetti, а также водитель автомобиля Mercedes Vito погибли. Еще три пассажира автомобиля Mercedes Vito получили телесные повреждения", — говорится в сообщении.
Последние новости
Умерла Элина Быстрицкая На Украине нашли способ "отомстить" России за паспорта на Донбассе Гордон назвал способ вернуть Крым Украине
ДТП , Видео , Chevrolet , Chevrolet Lacetti , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Где в России чаще всего покупают новые автомобили
Более десяти нелегалов погибли в ДТП в Марокко
Виновник ДТП дает ложные показания. Что делать?
Дальневосточный автозавод Mazda лишили госсубсидий2
В Вильнюсе с пятого этажа парковки упал BMW X51
Видео
Land Rover Defender превратили в машинку Hot Wheels
Автоновости
Трагедия в Крыму: погибли люди
ДТП
Сказ о том, как «Москвич» и «Волга» гору и грязь покоряли
Бортжурнал
Путин ужесточил наказание для водителей-беглецов
ДТП
В Москве авто протаранило остановку
ДТП
Юный житель Омска опередил Росавтодор
Автоновости
Гусь устроил ДТП с травмами и сбежал
ДТП
Водитель разогнался до 340 км/ч в Твери
ДТП
«Абонент недоступен»: МакSим попала в серьезное ДТП
ДТП
Камера сняла падение мотоциклиста в пропасть
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение